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BMW отзовет 560 тыс. автомобилей

22:34, 18.06.2019
BMW отзовет 560 тыс. автомобилей
Фото: commons.wikimedia.org

Немецкий автопроизводитель BMW отзовет в Европе 560 тыс. автомобилей E60, E61, E63 и E64.

Речь идет о машинах, произведенных в период с 2002 года по 2010 год, передает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Отзыв связан с угрозой коррозии на обшивке аккумулятора, которые могут привести к проблемам с проводкой.

Ранее сообщалось, что BMW отзовет в России 315 автомобилей X7. Это связано с возможными проблемами при срабатывании подушки безопасности.

ПромышленностьМашиностроение
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