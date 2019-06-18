BMW отзовет 560 тыс. автомобилей

Немецкий автопроизводитель BMW отзовет в Европе 560 тыс. автомобилей E60, E61, E63 и E64.



Речь идет о машинах, произведенных в период с 2002 года по 2010 год, передает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Отзыв связан с угрозой коррозии на обшивке аккумулятора, которые могут привести к проблемам с проводкой.

Ранее сообщалось, что BMW отзовет в России 315 автомобилей X7. Это связано с возможными проблемами при срабатывании подушки безопасности.