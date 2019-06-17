Медведев поручил Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения в СМИ о случаях роста цен на АЗС в регионах Дальнего Востока и Сибири.
«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин. Причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе. В частности, вот я смотрю тут сообщение, в нем говорится о заправках «Газпром нефти» и некоторых других», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами и поручил Козаку, в случае необходимости, принять меры.
Вице-премьер РФ заявил, что сегодня соберет у себя представителей всех нефтяных компаний и обсудит в том числе этот вопрос, передает «Интерфакс».
Ранее ФАС предложила новый механизм сдерживания цен на бензин. Для этого ведомство считает необходимым ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ.
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