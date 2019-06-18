Госдума РФ приняла закон о статусе паломников

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о правовом регулировании паломнической деятельности.



Согласно документу, паломниками предлагается считать лиц, совершающих поездки для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и религиозных объектов, расположенных как в России, так и за ее пределами, «в целях участия в религиозных обрядах и церемониях».

Организовывать такие поездки можно как самостоятельно, так и через религиозные организации или образованные ими структуры, говорится на сайте Госдумы РФ.

Напомним, что в первом чтении данный законопроект был принят в начале июня.