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Госдума РФ приняла закон о статусе паломников

16:45, 18.06.2019 1
Госдума РФ приняла закон о статусе паломников
Фото: minsvyaz.ru

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о правовом регулировании паломнической деятельности.

Согласно документу, паломниками предлагается считать лиц, совершающих поездки для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и религиозных объектов, расположенных как в России, так и за ее пределами, «в целях участия в религиозных обрядах и церемониях».

Организовывать такие поездки можно как самостоятельно, так и через религиозные организации или образованные ими структуры, говорится на сайте Госдумы РФ.

Напомним, что в первом чтении данный законопроект был принят в начале июня.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:54
    А зачем этот закон нужен? Паломники и без него прекрасно обходились
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