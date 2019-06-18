Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тысяч рублей за избиение полицейскими

Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тысяч рублей компенсации за избиение двумя полицейскими.



Сторона потерпевшего требовала выплаты в 1,5 млн рублей, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека. Прокурор настаивал на сумме в 80 тысяч рублей, говорится на сайте правозащитной организации «Зона права».



Инцидент произошел в Лениногорске в августе 2017 года. По версии следствия, участковые, майоры Альберт Самигуллин и Виталий Мустафин, находясь в нетрезвом состоянии, насильно посадили Шарифуллина в автомобиль и отвезли в опорный пункт полиции, где избили с применением пластиковой бутылки с водой объемом 1,5 л.



В итоге Шарифуллин под диктовку полицейских в письменном виде признался в краже плиток из магазина, которую не совершал. После этого его отпустили.

В декабре 2018 года Самигуллин и Мустафин получили пять и четыре года тюрьмы условно по статье о превышении полномочий с применением насилия. Также им запрещено работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Свою вину полицейские не признали.

