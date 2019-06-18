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Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тысяч рублей за избиение полицейскими

16:26, 18.06.2019
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тысяч рублей за избиение полицейскими
Фото: pixabay.com

Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тысяч рублей компенсации за избиение двумя полицейскими.

Сторона потерпевшего требовала выплаты в 1,5 млн рублей, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека. Прокурор настаивал на сумме в 80 тысяч рублей, говорится на сайте правозащитной организации «Зона права».

Инцидент произошел в Лениногорске в августе 2017 года. По версии следствия, участковые, майоры Альберт Самигуллин и Виталий Мустафин, находясь в нетрезвом состоянии, насильно посадили Шарифуллина в автомобиль и отвезли в опорный пункт полиции, где избили с применением пластиковой бутылки с водой объемом 1,5 л.

В итоге Шарифуллин под диктовку полицейских в письменном виде признался в краже плиток из магазина, которую не совершал. После этого его отпустили.

В декабре 2018 года Самигуллин и Мустафин получили пять и четыре года тюрьмы условно по статье о превышении полномочий с применением насилия. Также им запрещено работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Свою вину полицейские не признали.

Происшествия Татарстан
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