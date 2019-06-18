МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах с усилениями ветра и граде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 15 часов 18 июня до 22 часов 19 июня.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», сегодня во второй половине дня и вечером на территории республики местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с.

Днем и вечером 19 июня в Татарстане и в Казани ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20, местами до 23 м/с. Кроме того, локально возможен град, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от +20°С до 25°С.

