Сегодня в Татарстане местами ожидается кратковременный дождь и до +25
Во вторник, 18 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь.
Ветер западный, юго-западный умеренныq, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем составит от +20°С до 25°С. В Казани днем ожидается от +23°С до 25°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до 23°С.Общество Татарстан
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