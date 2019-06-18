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Сегодня в Татарстане местами ожидается кратковременный дождь и до +25

04:34, 18.06.2019
Сегодня в Татарстане местами ожидается кратковременный дождь и до +25
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 18 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь.

Ветер западный, юго-западный умеренныq, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +20°С до 25°С. В Казани днем ожидается от +23°С до 25°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до 23°С.

Общество Татарстан
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