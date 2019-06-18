Utair предупредила о возможном дефолте по кредитам

Авиакомпания Utair предупредила, что не сможет полностью внести платежи по кредитам и займам. Перевозчик планирует выплатить около 109,2 млн рублей.

«Кредиторы понимают, что в высокий летний сезон Utair всю операционную прибыль сохраняет для создания «подушки ликвидности», поэтому переносит очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне», — цитируют «Ведомости» пресс-релиз компании.

У Utair два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Проценты по ним перевозчик должен выплачивать дважды в год — 20 декабря и 20 июня.

Напомним, что в декабре компания уже допустила дефолт, не выплатив синдикату и Сбербанку около 2—3 млрд руб. процентов.

Авиакомпания также обещает заплатить по двенадцатилетним обязательствам и лизинговому портфелю. У Utair есть третий банковский кредит: синдицированный на 23,7 млрд руб. и сроком на 12 лет. Его компания обслуживает. Из-за действующей ставки в 0,01% годовых платеж является символическим — около 1 млн руб.

Помимо частичной уплаты процентов, Utair собирается продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, осуществляющей хэндлинговые услуги в принадлежащем авиакомпании аэропорте «Сургут».