Суд продлил домашний арест экс-главе Бугульминского района
Советский районный суд оставил под арестом бывшего главу Бугульмы, депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова до 11 августа этого года.
О продлении домашнего ареста ходатайствовали гособвинитель и следствие. Защита же попросила отпустить Касымова под залог в 1 млн рублей или под подписку о невыезде.
При этом сторона защиты попросила в случае продления текущей меры пресечения сменить место домашнего ареста со служебной квартиры на дом, находящийся в собственности сына экс-главы Бугульмы. Кроме того, защита попросила разрешить Касымову посещать место работы, то есть Госсовет РТ, действующим депутатом которого он является, передает корреспондент «Реального времени».
Суд, помимо продления домашнего ареста и смены его локации, разрешил Касымову две прогулки в день в пределах прилегающего к дому земельного участка.
Адвокат Касымова перед судом рассказал о том, что позавчера у Касымова прошли обыски.
Касымов обвиняется в получении взятки в 3 млн рублей за покровительство при заключении госконтрактов на строительство фонтана в Бугульме. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
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