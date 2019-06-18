Верховный суд разъяснил право гражданина на кооперативный гараж

Верховный суд встал на сторону гражданина, пытавшегося оформить в собственность кооперативный гараж. Коллегия по гражданским делам ВС РФ разъяснила, почему он имеет право на этот объект.

Истец утверждал, что еще в 1992 году полностью выплатил свой пай за гараж, пишет «Российская газета». Однако в 2017 году Росреестр отказался регистрировать его право собственности на этот бокс.

Пояснялось, что отказ выдан «в связи с непредставлением документов, подтверждающих создание ГСК объекта недвижимости и ввод его в эксплуатацию, либо документов, подтверждающих право собственности кооператива на передаваемый истцу объект недвижимого имущества», цитирует газета.

Таким образом, ведомство, а затем и местный суд отказались признавать гаражи объектом недвижимости.

Верховный суд подчеркнул — государственная регистрация прав на вещи «не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости».

В то же время объект переходит в собственность члена кооператива, как только он выплатит свой пай.