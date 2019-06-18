Верховный суд разъяснил право гражданина на кооперативный гараж
Верховный суд встал на сторону гражданина, пытавшегося оформить в собственность кооперативный гараж. Коллегия по гражданским делам ВС РФ разъяснила, почему он имеет право на этот объект.
Истец утверждал, что еще в 1992 году полностью выплатил свой пай за гараж, пишет «Российская газета». Однако в 2017 году Росреестр отказался регистрировать его право собственности на этот бокс.
Пояснялось, что отказ выдан «в связи с непредставлением документов, подтверждающих создание ГСК объекта недвижимости и ввод его в эксплуатацию, либо документов, подтверждающих право собственности кооператива на передаваемый истцу объект недвижимого имущества», цитирует газета.
Таким образом, ведомство, а затем и местный суд отказались признавать гаражи объектом недвижимости.
Верховный суд подчеркнул — государственная регистрация прав на вещи «не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости».
В то же время объект переходит в собственность члена кооператива, как только он выплатит свой пай.НедвижимостьОбщество
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