«Ведомости»: с 1 июля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили
Российская компания АвтоВАЗ с 1 июля повысит цены на автомобили. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на менеджеров трех дилерских компаний.
Повышение рекомендованных розничных цен коснется всех моделей Lada. Рост стоимости произойдет в среднем на 1%, при этом показатель не должен превысить 2—4%. Увеличение цен, предположительно, связано с инфляцией в России, считают дилеры.
Стоит отметить, что легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят от 434 900 до 1 009 900 рублей.
В АвтоВАЗе от комментариев отказались.
Напомним, ранее сообщалось, что российский авторынок показал максимальное падение за два года.ПромышленностьМашиностроение
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