Российский авторынок показал максимальное падение за два года

По итогам мая 2019 года в России было продано 137 624 легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как отметил председатель комитета Йорг Шрайбер, это падение стало самым значительным за два года.

Стагнация распространилась даже на лидера российского рынка — АвтоВАЗ. В мае продажи компании резко замедлились до 28 739 автомобилей, что всего на 0,4% больше, чем в мае 2018 года. Далее в списке по продажам идут Kia — 19 461 (-1%), Hyundai — 14 891 (-6%), Renault — 10 595 (-13%) и Volkswagen — 8704 (-4%).

Главной причиной снижения продаж, по словам Шрайбера, остаются слабый спрос и растущие расходы после повышения НДС, пишут «Ведомости».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о схемах обмана клиентов в автосалонах.