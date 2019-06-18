Менее половины жителей России заявили о планах своих детей поступить в вуз

Около половины россиян (47%) рассказали о планах своих детей продолжить обучение в высших учебных заведениях. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob.

Согласно опросу, чуть больше четверти респондентов сказали, что их дети будут получать образование в колледжах и училищах. 1% граждан отметили, что их дети сразу же после школы собираются работать.

19% родителей сказали, что их дети еще не определились, 6% затруднились ответить на вопрос, пишет «РИА Новости».

Специалисты отмечают, что за последние девять лет в России на 8% увеличилось число желающих получать среднее специальное образование после школы. Количество решивших поступить в вуз напротив сократилось на 80%.

Опрос был проведен в 299 населенных пунктах Россия с 20 мая по 12 июня среди 1,5 тысячи родителей детей, заканчивающих школу в этом году.

Напомним, в России предложили ввести внешние экзамены для проверки знаний в вузах.