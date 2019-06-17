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В Госдуме предложили закупать «правильные» ручки для ЕГЭ после того, как школьники получили ноль баллов

23:54, 17.06.2019
В Госдуме предложили закупать «правильные» ручки для ЕГЭ после того, как школьники получили ноль баллов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль предложил Министерству просвещения РФ закупать для ЕГЭ не только бланки, но и «правильные» ручки.

Так он прокомментировал инцидент с тремя выпускниками из Астрахани, которым аннулировали результаты экзамена по математике из-за неправильных чернил, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что эти работы уже проверяются, 19 июня выпускникам сообщат результаты.

Напомним, 13 июня Рособрнадзор заявил о штатном завершении последних массовых экзаменов ЕГЭ-2019. До 1 июля будут резервные дни для сдачи всех предметов.

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