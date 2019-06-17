В Госдуме предложили закупать «правильные» ручки для ЕГЭ после того, как школьники получили ноль баллов

Депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль предложил Министерству просвещения РФ закупать для ЕГЭ не только бланки, но и «правильные» ручки.

Так он прокомментировал инцидент с тремя выпускниками из Астрахани, которым аннулировали результаты экзамена по математике из-за неправильных чернил, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что эти работы уже проверяются, 19 июня выпускникам сообщат результаты.

Напомним, 13 июня Рособрнадзор заявил о штатном завершении последних массовых экзаменов ЕГЭ-2019. До 1 июля будут резервные дни для сдачи всех предметов.