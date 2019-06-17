Кудрин рассказал о мерах для снижения бедности на 30-40%

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил о подготовленных предложениях, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40%.

Как он рассказал в эфире программы «Познер» на Первом канале, одним из предложений является выделение из материнского капитала денег ежемесячно.

«И для первого ребенка тоже введено пособие, если семья находится в зоне бедности, но это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то это мера должна быть распространена на всех», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, также Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале заявил, что бедность в России является позором.