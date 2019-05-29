Авиакомпании предупредили о риске невыполнения майского указа Путина об увеличении перевозок

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила обращение к вице-премьеру Юрию Трутневу, в котором говорится, что из-за роста цен на топливо есть риск невыполнения майского указа президента Владимира Путина об увеличении региональных перевозок.

Как сообщает РБК со ссылкой на письмо, затраты авиакомпаний на авиакеросин в 2018 году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд рублей. В первом квартале они выросли еще на 5—10%. Отмечается, что в отдаленных и труднодоступных регионах стоимость топлива существенно выше.

Ранее Министерство финансов РФ предложило авиакомпаниям для борьбы с ростом цен на авиакеросин и падением операционной рентабельности сократить и унифицировать флот.