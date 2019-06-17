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Происшествия

В Перми загорелись два склада на площади 2,4 тысячи квадратных метров

21:42, 17.06.2019
В Перми загорелись два склада на площади 2,4 тысячи квадратных метров
Фото: pixabay.com

В Кировском районе Перми сегодня вечером загорелась крыша двух одноэтажных складов на площади 2,4 тыс. квадратных метров.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России, инцидент произошел в 800 метрах севернее микрорайона Налимиха.

Тушение пожара проводится по второму номеру сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Тольятти загорелся склад резинотехнических изделий на площади 500 квадратных метров

Происшествия
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