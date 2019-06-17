В Перми загорелись два склада на площади 2,4 тысячи квадратных метров
В Кировском районе Перми сегодня вечером загорелась крыша двух одноэтажных складов на площади 2,4 тыс. квадратных метров.
Как передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России, инцидент произошел в 800 метрах севернее микрорайона Налимиха.
Тушение пожара проводится по второму номеру сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Тольятти загорелся склад резинотехнических изделий на площади 500 квадратных метровПроисшествия
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