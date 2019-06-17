BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 млн рублей

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz достигли мирового соглашения по иску на 1 млн рублей.

«На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено судом», — сообщил адвокат Баженова Сергей Панченко.

Он отметил, что условия соглашения являются конфиденциальными, пишет ТАСС.

3 июня Баженов сообщил, что что может закрыть свой канал на YouTube из-за судебного иска на 1 млн рублей от Kinodanz. Компания заявила, что в обзоре блогера на фильм «За гранью реальности» превышен допустимый объем цитирования.