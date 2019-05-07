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Минниханов предложил ввести штрафы за уклонение от соглашений с регоператорами по обращению с мусором

14:25, 07.05.2019
Минниханов предложил ввести штрафы за уклонение от соглашений с регоператорами по обращению с мусором
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ввести административную ответственность для тех, кто уклоняется от заключения договоров с регоператорами по обращению с мусором.

«Это (уклонение) может привести к сворачиванию инвестиционных проектов и банкротству региональных операторов», — сказал он в Екатеринбурге на совещании по вопросам реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам Минниханова, в Татарстане на данный момент заключены 89% договоров с физическими и 44% с юридическими лицами. Уровень собираемости платежей с населения составляет 87%, с юридических лиц — 33%, пишет ТАСС.

Также президент РТ считает целесообразным дать региональным операторам доступ к персональным данным организаций и граждан.

Напомним, что сегодня Минниханов в Екатеринбурге принял участие в совещании по вопросам законности и практики прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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