МАК в отчете о сгоревшем Superjet сообщил об открытой двери в салоне

В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины.



В предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета сказано, что «рычаг навески находится в открытом положении».



«Открытая дверь пассажирской кабины, безусловно, могла повлиять на распространение огня внутри салона» — заявил РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.



Он также добавил, что не верит в то, что экипаж мог такое допустить.

«Скорее всего, во время паники кто-то из пассажиров стал дергать эту ручку», — сказал Гусаров.



Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.



Как стало известно из документов Росавиации, воздушное судно заходило на посадку с перегрузом в 1,6 тонны. При этом посадка производилась без превышения скорости. Кроме того, капитан самолета несколько раз перед ЧП пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием.

