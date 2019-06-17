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МАК в отчете о сгоревшем Superjet сообщил об открытой двери в салоне

17:35, 17.06.2019
МАК в отчете о сгоревшем Superjet сообщил об открытой двери в салоне
Фото: sledcom.ru

В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины.

В предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета сказано, что «рычаг навески находится в открытом положении».

«Открытая дверь пассажирской кабины, безусловно, могла повлиять на распространение огня внутри салона» — заявил РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Он также добавил, что не верит в то, что экипаж мог такое допустить.

«Скорее всего, во время паники кто-то из пассажиров стал дергать эту ручку», — сказал Гусаров.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Как стало известно из документов Росавиации, воздушное судно заходило на посадку с перегрузом в 1,6 тонны. При этом посадка производилась без превышения скорости. Кроме того, капитан самолета несколько раз перед ЧП пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием.

Происшествия
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