В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Экипаж Sukhoi Superjet 100, потерпевшего катастрофу в «Шереметьево», вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на посадку. Об этом говорится в документе Росавиации.

В документе также сказано, что капитан самолета несколько раз перед ЧП пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, передает «РИА Новости».

Кроме того, выяснилось, что воздушное судно заходило на посадку с перегрузом в 1,6 тонны. При этом посадка производилась без превышения скорости.



Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. После аварийной посадки лайнер загорелся. СМИ сообщали, что пилоты опасно разогнали лайнер перед самым приземлением, а также перевели SSJ в режим пикирования, что стало причиной авиакатастрофы.

