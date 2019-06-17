Новости промышленности

18:03 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Председателем совета директоров АвтоВАЗа стал Николя Мор

16:30, 17.06.2019
Председателем совета директоров АвтоВАЗа стал Николя Мор
Фото: ru.wikipedia.org / Milhouse35

Французский топ-менеджер Николя Мор возглавил совет директоров АвтоВАЗа. Совет директоров компании был избран на годовом общем собрании акционеров 14 июня.

Сергей Скворцов, который с июня 2016 года возглавлял совет директоров АвтоВАЗа, стал заместителем Мора, говорится в пресс-релизе компании.

По решению акционеров из совета директоров были выведены Тьерри Боллоре, Жером Олив, Дмитрий Курдюков. Вместо них в совет вошли представитель Groupe Renault, исполнительный вице-президент альянса по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый зампред правления Внешэкономбанка Николай Цехомский.

Николя Мор работает в Renault с 2000 года. С марта 2016 года по июнь 2018 года был президентом АвтоВАЗа.

Ранее сообщалось, что бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон покинул совет директоров совместного предприятия Renault и «Ростеха», Alliance Rostec Auto B.V., которому принадлежит концерн АвтоВАЗ.

ПромышленностьМашиностроение
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров