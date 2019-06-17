Председателем совета директоров АвтоВАЗа стал Николя Мор

Французский топ-менеджер Николя Мор возглавил совет директоров АвтоВАЗа. Совет директоров компании был избран на годовом общем собрании акционеров 14 июня.



Сергей Скворцов, который с июня 2016 года возглавлял совет директоров АвтоВАЗа, стал заместителем Мора, говорится в пресс-релизе компании.



По решению акционеров из совета директоров были выведены Тьерри Боллоре, Жером Олив, Дмитрий Курдюков. Вместо них в совет вошли представитель Groupe Renault, исполнительный вице-президент альянса по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый зампред правления Внешэкономбанка Николай Цехомский.



Николя Мор работает в Renault с 2000 года. С марта 2016 года по июнь 2018 года был президентом АвтоВАЗа.



Ранее сообщалось, что бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон покинул совет директоров совместного предприятия Renault и «Ростеха», Alliance Rostec Auto B.V., которому принадлежит концерн АвтоВАЗ.

