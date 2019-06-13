Карлос Гон вышел из совета директоров акционера АвтоВАЗа

Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон покинул совет директоров совместного предприятия Renault и «Ростеха», Alliance Rostec Auto B.V., которому принадлежит концерн АвтоВАЗ. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.



По словам президента АвтоВАЗа, уход Гона никак не повлиял на операционную деятельность компании. Каракатзанис также отметил, что экс-президент альянса Renault-Nissan с середины 2016 года не входит в совет директоров АвтоВАЗа, сообщают «Ведомости».



Напомним, что после ареста в Японии по обвинению в финансовых нарушениях Гон покинул все должности в альянсе Renault-Nissan и компаниях, его образовавших.

