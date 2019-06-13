Новости бизнеса

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Карлос Гон вышел из совета директоров акционера АвтоВАЗа

10:45, 13.06.2019
Карлос Гон вышел из совета директоров акционера АвтоВАЗа
Фото: wikipedia.org

Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон покинул совет директоров совместного предприятия Renault и «Ростеха», Alliance Rostec Auto B.V., которому принадлежит концерн АвтоВАЗ. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

По словам президента АвтоВАЗа, уход Гона никак не повлиял на операционную деятельность компании. Каракатзанис также отметил, что экс-президент альянса Renault-Nissan с середины 2016 года не входит в совет директоров АвтоВАЗа, сообщают «Ведомости».

Напомним, что после ареста в Японии по обвинению в финансовых нарушениях Гон покинул все должности в альянсе Renault-Nissan и компаниях, его образовавших.

Бизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров