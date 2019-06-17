Губернатор Оренбуржья: в развитие Соль-Илецка планируется вложить 6 млрд рублей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что на развитие Соль-Илецка власти планируют потратить около 6 млрд рублей. Однако он не уточнил, сколько из этих денег предоставит федеральный бюджет и сколько областной.

«В коммунальную и туристско-рекреационную инфраструктуру, в развитие городской культуры и дорожные объекты планируется вложить в общей сложности более 6 млрд рублей, включая частные инвестиции», — приводит слова главы региона пресс-служба областного правительства.

Паслер подчеркнул, что к 2025 году поток туристов в Соль-Илецк должен превысить 2 млн человек. Доля туризма в ВРП при этом вырастет вдвое.

Он выразил недовольство благоустройством города.

«Мне не нравится то, что сделано в парке Горняков. Вы делаете это для людей, бюджетные средства освоены, а результат — никакой», — заявил губернатор.

Представители южнокорейских компаний Ionia и LS Networks представили Паслеру проект мусороперерабатывающего завода. В случае его одобрения инвестиции в предприятие составят около 6 млрд рублей.