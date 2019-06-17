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Промышленность

Арбитраж ввел внешнее управление в МУП «Уфимские инженерные сети»

14:39, 17.06.2019
Арбитраж ввел внешнее управление в МУП «Уфимские инженерные сети»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру внешнего управления МУП «Уфимские инженерные сети» (оператор тепловых сетей в столице РБ). Банкротная процедура продлится 1,5 года.

Результаты процедуры суд намерен рассмотреть 3 декабря 2020 года, передает «Коммерсант».

В процедуре наблюдения МУП находилось с февраля. Инициатором банкротства предприятия была компания «БашРТС» (входит в Башкирскую генерирующую компанию «Интер РАО»). Требования «БашРТС» оценивается в 1,2 млрд рублей, что составляет 60% объема требования кредиторов. Второй крупнейший кредитор — банк «Дом.РФ» (677,5 млн рублей).

ПромышленностьЭнергетикаБизнес Башкортостан
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