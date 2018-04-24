Уфимские теплосети вынуждены подать на банкротство из-за долгов на 1 миллиард рублей

МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) планирует подать в Арбитражный суд Башкирии заявку о собственном банкротстве. Причиной стал долг в 1,1 млрд рублей перед ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС).

Предварительно предприятие обратилось в мэрию для согласования процедуры, передает «Интерфакс».

В начале 2018 года БашРТС уже добились признания УИС банкротом. Однако позже апелляционная инстанция отменила решение арбитража.

По данным агентства, в исполнительном производстве находятся требования на 1,1 млрд рублей, которые подлежат немедленному взысканию. Вдобавок к блокировке расчетных счетов может быть наложен арест на имущество, косвенно участвующее в процессе производства тепловой энергии, что приведет к парализации деятельности предприятия.