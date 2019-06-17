Татарстан намерен поставлять в Китай автомобили и вертолеты

Татарстан заинтересован в продвижении на китайский рынок грузовых автомобилей, вертолетов и медицинских инструментов. Об этом президент РТ Рустам Минниханов заявил сегодня на деловом форуме «Татарстан — Хэйлунцзян».

«Мы заинтересованы в продвижении своей продукции на китайский рынок, это и грузовые автомобили, и вертолеты, и суда, газоперекачивающие станции, шины, компрессоры, медицинские инструменты», — передает слова Минниханова «РИА Новости».

Он добавил, что Татарстан также заинтересован «в развитии взаимодействия с провинцией Хэйлунцзян в сфере высоких технологий, в нашем Иннополисе партнер уже планирует подписать соглашение и активно работать».

Президент РТ назвал перспективными такие направления сотрудничества, как машиностроение, электроника и энергетика.