Татарстан намерен поставлять в Китай автомобили и вертолеты
Татарстан заинтересован в продвижении на китайский рынок грузовых автомобилей, вертолетов и медицинских инструментов. Об этом президент РТ Рустам Минниханов заявил сегодня на деловом форуме «Татарстан — Хэйлунцзян».
«Мы заинтересованы в продвижении своей продукции на китайский рынок, это и грузовые автомобили, и вертолеты, и суда, газоперекачивающие станции, шины, компрессоры, медицинские инструменты», — передает слова Минниханова «РИА Новости».
Он добавил, что Татарстан также заинтересован «в развитии взаимодействия с провинцией Хэйлунцзян в сфере высоких технологий, в нашем Иннополисе партнер уже планирует подписать соглашение и активно работать».
Президент РТ назвал перспективными такие направления сотрудничества, как машиностроение, электроника и энергетика.ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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