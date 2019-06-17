СМИ назвали признаки, по которым иностранцы вычисляют русских туристов

Журналисты назвали шесть признаков, по которым иностранцы могут определить русских туристов. Все они касаются багажа, который жители РФ берут с собой в путешествие.

«Узнать русских туристов по внешнему виду достаточно сложно, заверяют иностранцы», — пишут «Дни.ру».

Первым пунктом в списке стоит пищевая пленка, которой многие россияне обматывают свои чемоданы. Таким образом они экономят на защитной пленке, в которую предлагают упаковать багаж в аэропорту.

На втором месте стоят кипятильники, а на третьем — большое количество сигарет. Издание утверждает, что таким образом жители России экономят на табачных изделиях, которые обычно значительно дороже в других странах.

Часто в багаже русских туристов можно встретить бутерброды, шоколадки или семечки, захваченные для перекуса в дороге. В сумке туриста из России также можно встретить полотенце и тапочки, которые в некоторых случаях позаимствованы в гостиницах и отелях. Последними признаками названы большая косметичка и набор лекарств.