Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

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Бывший генеральный прокурор России, заслуженный юрист РФ Алексей Казанник скончался сегодня утром на 78-м году жизни. Об этом сообщил заведующий кафедрой государственного и муниципального права юрфака ОмГУ Александр Костюков.



«Учитель с большой буквы. Никогда не прерывал связь с кафедрой, даже когда занимал высокие посты», — цитирует Костюкова портал «ВОмске».

Казанник родился в 1941 году в Черниговской области. Политическую карьеру начал в 1989 году. В октябре 1993 года указом первого президента РФ Бориса Ельцина был назначен на пост генпрокурора. В марте 1996 года стал заместителем губернатора Омской области. 30 сентября 2003 года добровольно подал в отставку.

Кроме того, Казанник долгое время был профессором Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

