В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах

Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Ефремов предложил ввести запрет на продажу алкоголя крепостью больше пяти градусов в розничных магазинах. Об этом он заявил на совещании, посвященном борьбе со злоупотреблением алкоголем.



Более крепкий алкоголь предлагается выставлять в специализированных магазинах с отдельным входом с улицы. Кроме того, необходимо, чтобы цены на крепкий алкоголь повышались быстрее, чем на слабоалкогольные напитки, уверен эксперт.



В ходе совещания его участники отметили, что «алкоголь вносит существенный вклад в преждевременную смертность населения». Россия занимает третье место в рейтинге стран, где фиксируется самая высокая смертность от злоупотребления алкоголем, передает пресс-служба ОНФ.



Ранее депутаты Госсовета Удмуртии предложили наделить власти субъектов РФ правом регулировать продажу алкоголя в точках общественного питания.

