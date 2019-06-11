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Средний размер ипотеки в России в апреле побил рекорд

05:45, 11.06.2019
Средний размер ипотеки в России в апреле побил рекорд
Фото: pixabay.com

Средний размер ипотечного кредита, из выданных российскими банками в апреле, увеличился за месяц на 1,3%. Данные приводят аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно исследованию, в апреле был достигнут рекордный показатель среднего размера ипотеки в 2,55 млн рублей. Общий объем выданных ипотечных кредитов за апрель вырос на 2,6%. За год рост составил 5,4% — до 108,6 млрд рублей.

Также зафиксировано увеличение в апреле количество выданных ипотек — на 2% — до 42,5 тысячи кредитов, передает «РИА Новости».

Между тем, в годовом выражении число кредитов значительно сократилось — на 10,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что к 2024 году ставки по ипотеке удастся снизить до 8%.

ЭкономикаФинансы
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