«Вертолеты России» представили на выставке в Ле-Бурже казанский «Ансат»

Фото: Пресс-служба "Казанского вертолетного завода" / Валерий Соломахин

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представили производимые в Казани легкие многоцелевые вертолеты «Ансат» на выставке международного аэрокосмического салона Paris Air Show 2019.

Машины в медицинской и VIP комплектациях получили новую окраску, разработанную специально для авиасалона в Ле-Бурже, сообщает пресс-служба холдинга.

«Европейская премьера Ансата особенно важна для нас, так как она позволит продемонстрировать наши компетенции в области гражданского вертолетостроения на одном из самых престижных авиасалонов мира», — заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Он рассказал, что в России эксплуатируются свыше 80 «Ансатов», в том числе 20 в медицинской конфигурации, передает ТАСС. Богинский отметил, что «Вертолеты России» уже заключили контракт на поставку 20 вертолетов в Китай и собрали около 30 «мягких» заказов.