Руководство запретило сотрудникам «Тинькофф Банка» называть его банком

Председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз рекомендовал сотрудникам не называть свою компанию банком. Он считает, что слово «банк» «не cool».

«В личных разговорах с коллегами, на внутренних презентациях или (еще хуже) на внешних мероприятиях я часто слышу фразу «в нашем банке». Это неправильно — мы не только банк, мы много другого в мощной, быстро растущей экосистеме, и давно пора уйти от этого отсталого понятия», — цитируют «Ведомости» письмо Хьюза.

Предправления банка назвал две причины для отказа от слова «банк»: во-первых, группа включает в себя множество других подразделений, во-вторых, слово «банк» имеет негативные коннотации.

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» — плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».

Напомним, что «Тинькофф Банк» вошел в десятку российских кредитных организаций с самым большим фондом оплаты труда. Он составил 3,9 млрд рублей, а средняя зарплата составляет 133,8 тысячи рублей.