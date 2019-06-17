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Руководство запретило сотрудникам «Тинькофф Банка» называть его банком

11:26, 17.06.2019
Руководство запретило сотрудникам «Тинькофф Банка» называть его банком
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз рекомендовал сотрудникам не называть свою компанию банком. Он считает, что слово «банк» «не cool».

«В личных разговорах с коллегами, на внутренних презентациях или (еще хуже) на внешних мероприятиях я часто слышу фразу «в нашем банке». Это неправильно — мы не только банк, мы много другого в мощной, быстро растущей экосистеме, и давно пора уйти от этого отсталого понятия», — цитируют «Ведомости» письмо Хьюза.

Предправления банка назвал две причины для отказа от слова «банк»: во-первых, группа включает в себя множество других подразделений, во-вторых, слово «банк» имеет негативные коннотации.

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» — плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».

Напомним, что «Тинькофф Банк» вошел в десятку российских кредитных организаций с самым большим фондом оплаты труда. Он составил 3,9 млрд рублей, а средняя зарплата составляет 133,8 тысячи рублей.

ЭкономикаБанки
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