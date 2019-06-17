Набиуллина предложила не тратить средства ФНБ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила пересмотреть правило, по которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно тратить после того, как его ликвидная часть достигнет 7% ВВП.

Председатель ЦБ согласилась, что бюджетное правило решало задачу снижения зависимости экономики от котировок на нефть, но теперь зависимость может вернуться.

Предложение Набиуллиной «внесло непредсказуемость в напряженную схватку за средства ФНБ», пишут «Ведомости».

Газета отмечает, что, согласно правилу, при достижении ликвидной частью фонда 7% ВВП без учета уже вложенных средств, все деньги, вложенные после этого, можно будет тратить. Разные блоки в правительстве уже начали борьбу за право распорядиться тратами.

Ранее Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из ближайших трех заседаний совета директоров ЦБ.

