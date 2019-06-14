Глава Банка России не исключила дальнейшего понижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может принять решение о снижении ключевой ставки на одном из ближайших трех заседаний совета директоров.



«Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает, что возможно и одно, в принципе, возможно и два понижения ставки в этом году», — цитирует Набиуллину ТАСС.



Глава ЦБ РФ объяснила, что это возможно при условии развития ситуации в соответствии с базовым сценарием регулятора.



Напомним, что сегодня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5% годовых. Последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года.

