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В России появится новая маркировка продуктов

05:59, 17.06.2019
В России появится новая маркировка продуктов
Фото: realnoevremya.ru

Осенью 2019 года в России поступят в продажу продукты питания с маркировкой так называемого светофора. Об этом сообщили в Росстандарте.

Планируется, что ГОСТ на цветовую маркировку продуктов примут в октябре. Нововведение будет использовано производителями на добровольной основе, однако у маркетологов есть опасения, что подобная мера вскоре станет обязательной

«Светофор» проинформирует потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах, пишет газета «Известия».

Отмечается, что новый ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли.

Напомним, ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о соблюдении ГОСТов для продуктов с привычными названиями.

ОбществоБизнесРозничная торговля
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