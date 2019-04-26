В Госдуму внесли законопроект о соблюдении ГОСТов для продуктов с привычными названиями

Координатор партпроекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко внесла в Государственную думу законопроект, который обязывает производителей соблюдать ГОСТ при изготовлении продукции, которая имеет привычные названия («Колбаса “Докторская”» или «Сыр “Российский”). Об этом говорится в сообщении на сайте фракции.

Автор инициативы считает, что сейчас в магазинах значительную нишу занимает продукция, маркированная с использованием стандартизированных фантазийных названий, однако она произведена по отличным от ГОСТов техническим условиям. Использование таких названий является маркетинговым ходом производителей, который вводит покупателей в заблуждение.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что для халяльной продукции может появиться отдельный ГОСТ.