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В Госдуму внесли законопроект о соблюдении ГОСТов для продуктов с привычными названиями

17:14, 26.04.2019
В Госдуму внесли законопроект о соблюдении ГОСТов для продуктов с привычными названиями
Фото: ru.wikipedia.org

Координатор партпроекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко внесла в Государственную думу законопроект, который обязывает производителей соблюдать ГОСТ при изготовлении продукции, которая имеет привычные названия («Колбаса “Докторская”» или «Сыр “Российский”). Об этом говорится в сообщении на сайте фракции.

Автор инициативы считает, что сейчас в магазинах значительную нишу занимает продукция, маркированная с использованием стандартизированных фантазийных названий, однако она произведена по отличным от ГОСТов техническим условиям. Использование таких названий является маркетинговым ходом производителей, который вводит покупателей в заблуждение.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что для халяльной продукции может появиться отдельный ГОСТ.

ОбществоВласть
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