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Галина Волчек госпитализирована в Москве

02:32, 17.06.2019
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Фото: kremlin.ru

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек проходит плановое обследование в больнице.

Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации Волчек из-за ухудшения здоровья.

«С Галиной Борисовной все хорошо. Она госпитализирована для того, чтобы пройти плановое обследование», — сказал «РИА Новости» представитель театра.

Напомним, накануне французский актер Ален Делон попал в больницу.

Общество
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