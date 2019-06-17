Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек проходит плановое обследование в больнице.
Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации Волчек из-за ухудшения здоровья.
«С Галиной Борисовной все хорошо. Она госпитализирована для того, чтобы пройти плановое обследование», — сказал «РИА Новости» представитель театра.
Напомним, накануне французский актер Ален Делон попал в больницу.Общество
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