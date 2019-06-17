В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +25
В понедельник, 17 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный умеренный, днем до сильного, местами порывами до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Минимальная температура воздуха ночью составит от 6°С до 11°С. Днем столбик термометра поднимется до 20—25 градусов.Общество Татарстан
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