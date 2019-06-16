В Москве установят памятник погибшим журналистам

На Арбате в Москве в этом году установят памятник погибшим журналистам. Об этом сказал председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Заявление было сделано во время митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова. По словам Гусева, с 1991 года в России погибли более 300 журналистов.

Также он перечислил случаи применения силы к представителям прессы в Дагестане, Абхазии, Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Севастополе, подчеркнув, что «такие случаи не единичны», пишет ТАСС.

«Мы считаем, что сегодня журналистика находится в реальной опасности», — подчеркнул Гусев.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Дело Ивана Голунова вызвало серьезный общественный резонанс. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.



