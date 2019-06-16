В Москве установят памятник погибшим журналистам
На Арбате в Москве в этом году установят памятник погибшим журналистам. Об этом сказал председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Заявление было сделано во время митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова. По словам Гусева, с 1991 года в России погибли более 300 журналистов.
Также он перечислил случаи применения силы к представителям прессы в Дагестане, Абхазии, Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Севастополе, подчеркнув, что «такие случаи не единичны», пишет ТАСС.
«Мы считаем, что сегодня журналистика находится в реальной опасности», — подчеркнул Гусев.
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Дело Ивана Голунова вызвало серьезный общественный резонанс. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.
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