В Роспотребнадзоре назвали признаки вкусной клубники

В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно выбирать сухую клубнику, без признаков гниения. Рекомендации по выбору размещены на официальном портале ведомства.

Сладость клубники можно определить по черенку - если между ягодой и листиками есть расстояние, то она будет сладкой, если же листики плотно к ней прилегают, то с кислинкой. Не стоит есть ягоды, у которых нет аромата, неоднородная окраска.

Напомним, ранее эксперты назвали самые полезные ягоды. Ими оказались брусника и голубика. Об этом заявил научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко.

