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Промышленность

Харбинская бондовая зона заявила о готовности продвигать товары из Татарстана на рынке Китая

22:30, 16.06.2019
Харбинская бондовая зона заявила о готовности продвигать товары из Татарстана на рынке Китая
Фото: pixabay.com

Харбинская бондовая зона готова заняться продвижением на рынках Китая товаров из Татарстана, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказала директор отдела привлечения инвестиций Харбинской бондовой зоны Лю Юйхуэй. В КНР наибольший спрос на экологически чистые продукты питания, косметику, товары для детей и одежду.

— Мы приглашаем компании из Татарстана развивать бизнес у нас, — заявила Лю Юйхуэй.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, подарив ему российское мороженое. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ПромышленностьЭкономикаОбществоБизнес Татарстан
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