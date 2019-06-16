Харбинская бондовая зона заявила о готовности продвигать товары из Татарстана на рынке Китая

Харбинская бондовая зона готова заняться продвижением на рынках Китая товаров из Татарстана, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказала директор отдела привлечения инвестиций Харбинской бондовой зоны Лю Юйхуэй. В КНР наибольший спрос на экологически чистые продукты питания, косметику, товары для детей и одежду.

— Мы приглашаем компании из Татарстана развивать бизнес у нас, — заявила Лю Юйхуэй.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, подарив ему российское мороженое. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

