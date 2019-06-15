Путин подарил председателю КНР на день рождения российское мороженое

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, подарив ему российское мороженое. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Презент был вручен китайскому лидеру перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Отмечается, что Путин лично заехал в резиденцию Си Цзиньпина.

«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — цитирует слова Пескова ТАСС.

В ответ председатель КНР отметил, что Путин очень популярен в Китае.

Напомним, ранее Россия и Китай договорились перейти на расчеты в национальных валютах.