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В Казани прошли соревнования по подводной охоте — видео

19:21, 15.06.2019
В Казани прошли соревнования по подводной охоте — видео
Фото: скриншот

Сегодня в акватории Казанки прошли республиканские соревнования по подводной охоте, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мероприятие проходит ежегодно. В этом году в нем приняли участие 28 спортсменов. У участников есть шесть часов, чтобы поймать самую крупную рыбу. За это полагается победа в таких номинациях, как «Мистер Щука», «Мистер Карась» и «Мистер Сом»

Президент Федерации подводной деятельности РТ Алексей Овчинников отметил, что спортсмены ныряют под воду без использования дыхательных автоматов.

"(Они находятся под водой) только за счет своих легких. То есть у них (спортсменов) комплект — маска, трубка, ласты, костюм и подводное ружье. То есть они ныряют на задержке дыхания», — сказал он.

Общество Татарстан
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