В Татарстане пройдет финал конкурса «Цифровой прорыв»

Сегодня в казанском «IT-парке» стартовал региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Об этом «Реальному времени» сообщили организаторы мероприятия.

Участники будут работать над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях — «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика», а также «ЖКХ и городская среда».



На участие в конкурсе подали заявки более 2 тыс. жителей Татарстана и Марий Эл. Вместе с Казанью региональный этап проходит в эти выходные еще в Якутске, Великом Новгороде, Перми и Симферополе. Финал конкурса состоится в сентябре в Татарстане, в нем примут участие технологические команды из 40 городов России.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Всего было подано более 66 тыс. заявок из всех регионов России.

