В Москве бывшего владельца компании «Оптима» обвиняют в хищении земли на $10 млн

В Москве полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании «Оптима» Альберта Худояна. Ему предъявлено обвинение в хищении земельных участков стоимостью $10 млн.

«Следователь предъявил Альберту Ашотовичу Худояну обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в виде похищения трех земельных участков», — приводит ТАСС слова адвоката бизнесмена Александра Карабанова.

Защитник отметил, что предприниматель не признает вину. Он утверждает, что уголовное преледование связано с «рейдерским захватом его компании ООО «Оптима Девелопмент», собственником которой он является»

Кроме того, адвокат сообщил, что в ближайшее время следствие обратится в суд об избрании меры пресечения Худояну.