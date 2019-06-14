Мантуров: система tax free распространится на всю страну до конца года

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что система tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года.

«Что касается уже принятых решений, сначала это были Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Сочи. Затем добавились города, где проходил ЧМ по футболу. Сейчас принято решение по Великому Новгороду. Как до конца года будет налажена система электронного документооборота — без всяких ограничений будут все регионы участвовать в этой программе», — передает слова министра ТАСС.

Мантуров добавил, что на сегодня сложилась практика, по которой формат системы привязывается не к одному магазину, а к целой улице. Он выразил надежду, что так и будет продолжаться.

Напомним, что за год работы системы tax free в России было выдано более 100 тысяч чеков на сумму 11 млрд рублей.