В России в течение года работы системы tax free выдали чеков на 11 млрд рублей

За год работы системы tax free в России выдано более 100 тысяч чеков на 11 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Пилотный проект системы tax free стартовал в России в апреле 2018 года. Чтобы получить компенсацию, иностранцу нужно купить в течение дня товаров на 10 тысяч рублей и оформить чек на них.

Напомним, ранее Минфин разработал законопроект, согласно которому с 1 июля 2020 года в системе tax free могут появиться электронные чеки.

