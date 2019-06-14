Рабочую группу по нацпроектам в Казани возглавил Фанис Нурмухаметов

Казанское отделение «Единой России» создает рабочую группу по контролю за исполнением национальных проектов. Возглавил эту группу руководитель фракции «Единой России» в Казгордуме, директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

В группу вошли 36 депутатов, передает «Татар-информ». Решено, что каждый депутат-партиец будет контролировать реализацию нацпроектов на закрепленной за ним территории.

«Что такое национальные проекты для простого жителя Казани? Это детские сады, школы, спортивные площадки, общественные пространства, внимание к старшему поколению, повышение производительности труда, развитие предпринимательской деятельности, здравоохранение, экология и многое другое, составляющее нашу повседневную жизнь», — отметил Нурмухаметов.

В рамках исполнения национальных проектов Татарстан утвердил почти 50 региональных составляющих с детализацией мероприятий и целевых показателей результативности. В 2019 году на их реализацию выделят 21,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 16,7 млрд рублей.

Напомним, что в декабре 2018 года Фанис Нурмухаметов был избран председателем фракции «Единая Россия» в Казанской городской думе.

