Карьер по добыче щебня в Высокогорском районе стал поводом для суда

ООО «Росагрокорпорация» подало иск на 29 млн рублей к своему бывшему субподрядчику ООО «Строительная компания Контракт». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Добычу щебня в одном из карьеров Высокогорского района ведет «Росагрокорпорация». В октябре 2017 года был заключен договор со «Строительной компанией Контракт». Субподрядчик был обязан бесперебойно сдавать щебень, но вскоре собственник карьера начал нести миллионные убытки. «Росагрокорпорация» была вынуждена подать иск в Арбитражный суд РТ. «Строительная компания Контракт» утверждает, что добыча щебня со стороны «Росагрокорпорации» ведется без лицензии и без разрешения на работы. Истец заявляет, что все документы в порядке.

Арбитражный суд РТ уже выносил решение о взыскании 29 млн рублей с субподрядчика, но последний платить не намерен, обвиняя истца в различных нарушениях. Следующее заседание назначено на 11 июля.

