Акцию против преследования Голунова удалось согласовать с московскими властями

Власти Москвы согласовали проведение митинга против преследования Ивана Голунова и других журналистов. Он запланирован на 23 июня на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщает «РИА Новости».

Предполагаемое количество участников — до 20 тысяч человек. Охрану общественного порядка обеспечит ГУ МВД России по Москве.

Напомним, ранее журналист Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, заявил, что испытывает опасения за свою безопасность. Об этом он рассказал в онлайн-интервью Ксении Собчак на ее канале в Youtube.

