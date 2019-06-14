Новости общества

17:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Акцию против преследования Голунова удалось согласовать с московскими властями

16:34, 14.06.2019
Акцию против преследования Голунова удалось согласовать с московскими властями
Фото: facebook.com

Власти Москвы согласовали проведение митинга против преследования Ивана Голунова и других журналистов. Он запланирован на 23 июня на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщает «РИА Новости».

Предполагаемое количество участников — до 20 тысяч человек. Охрану общественного порядка обеспечит ГУ МВД России по Москве.

Напомним, ранее журналист Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, заявил, что испытывает опасения за свою безопасность. Об этом он рассказал в онлайн-интервью Ксении Собчак на ее канале в Youtube.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров